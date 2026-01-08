Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

El duro mensaje de Cuti Romero, compañero de Rodrigo Bentancur, contra la directiva de Tottenham: "Solo aparecen cuando las cosas van bien"

El defensor argentino Cristian Cuti Romero publicó un duro mensaje contra la directiva del Tottenham, equipo donde juega Rodrigo Bentancur

8 de enero 2026 - 9:11hs
Cuti Romero

El defensor argentino Cuti Romero, uno de los referentes y capitanes del Tottenham de Inglaterra donde también juega el uruguayo Rodrigo Bentancur, publicó un descargo en sus redes sociales luego de la derrota frente al Bournemouth y apuntó de manera directa contra los directivos del equipo inglés en este duro momento.

El Tottenham perdió este miércoles contra el Bournemouth en el minuto 95 y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Premier League, lo que les deja decimocuartos en la tabla. Tras la derrota, varios jugadores del Tottenham se encararon con aficionados que viajaron a Bournemouth y el Cuti salió a hablar en sus redes sociales.

El encuentro comenzó con ventaja para el Tottenham: Xavi Simons asistió a Mathys Tel, quien convirtió el primer gol a los 4 minutos, pero el Bournemouth igualó rápidamente con un cabezazo de Evanilson tras una asistencia de Marcus Tavernier. Antes del descanso, los locales dieron vuelta el marcador con un tanto de Eli Junior Kroupi.

En la segunda mitad, João Palhinha empató el partido con una chilena, aunque Bournemouth selló la victoria en tiempo de descuento gracias a un remate de Antoine Semenyo. Esta victoria significó el final de once partidos sin ganar para el equipo dirigido por Andoni Iraola.

El duro mensaje de Cuti Romero en redes

Luego de la derrota, el defensor argentino utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en este complicado momento futbolístico que vive el equipo: "Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club", comenzó escribiendo.

Posteriormente, remarcó: "En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras".

Y concluyó: "Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil".

