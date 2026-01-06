Del viejo Torque a la Premier League: el ex Montevideo City que fue fichado por West Ham por 28 millones de euros

El futbolista argentino está ya disponible a las órdenes de Nuno Espirito Santo y podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del West Ham en el crucial partido de este martes contra Nottingham Forest en el que el técnico portugués se juega el puesto.
El West Ham, que perdió este fin de semana contra el colista, el Wolverhampton Wanderers, es tercero por la cola en la Premier a cuatro puntos de la salvación.
Del viejo Torque
Castellanos jugó dos temporadas en Torque, al que llegó en 2017 cuando el club celeste aún no había pasado a ser parte del Grupo City, lo que ocurrió a mitad de ese año.
En esa primera temporada jugó en la Segunda división, logrando el ascenso a Primera en 2018.
Luego, pasó a New York City de la MLS, equipo del Grupo City, y luego se fue a Girona, otros de los clubes de dicho conglomerado.
El Taty, con pasado en Universidad de Chile, además de Uruguay, Estados Unidos y España, llevaba tres temporadas en la Serie A de Italia en las que marcó veinte goles en 91 partidos con Lazio. Esta temporada había disputado doce encuentros y marcado dos goles con los capitalinos.