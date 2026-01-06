Del viejo Torque a la Premier League: el ex Montevideo City que fue fichado por West Ham por 28 millones de euros

West Ham United confirmó este lunes el fichaje del argentino Taty Castellanos , ex Montevideo City Torque , por 28 millones de euros, procedente de Lazio de Italia.

El futbolista de 27 años es el segundo refuerzo de los 'Hammers' en este mercado invernal europeo después de la llegada del delantero Pablo, procedente del Gil Vicente, por 23 millones.

Castellanos ha firmado un contrato de cuatro años y medio con los ingleses.

El futbolista argentino está ya disponible a las órdenes de Nuno Espirito Santo y podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del West Ham en el crucial partido de este martes contra Nottingham Forest en el que el técnico portugués se juega el puesto.

El West Ham, que perdió este fin de semana contra el colista, el Wolverhampton Wanderers, es tercero por la cola en la Premier a cuatro puntos de la salvación.

Del viejo Torque

Castellanos jugó dos temporadas en Torque, al que llegó en 2017 cuando el club celeste aún no había pasado a ser parte del Grupo City, lo que ocurrió a mitad de ese año.

En esa primera temporada jugó en la Segunda división, logrando el ascenso a Primera en 2018.

santi-rodriguez-z.webp El festejo de Santiago Rodríguez con Valentín Castellanos, el goleador

Luego, pasó a New York City de la MLS, equipo del Grupo City, y luego se fue a Girona, otros de los clubes de dicho conglomerado.

000-33du8hu-jpg..webp Valentín Castellanos Lluis Gene / AFP

El Taty, con pasado en Universidad de Chile, además de Uruguay, Estados Unidos y España, llevaba tres temporadas en la Serie A de Italia en las que marcó veinte goles en 91 partidos con Lazio. Esta temporada había disputado doce encuentros y marcado dos goles con los capitalinos.

