Del viejo Torque a la Premier League: el ex Montevideo City que fue fichado por West Ham por 28 millones de euros

El futbolista de 27 años es el segundo refuerzo de los 'Hammers' en este mercado europeo

6 de enero 2026 - 14:36hs
Taty Castellanos en Torque
Taty Castellanos en Torque

West Ham United confirmó este lunes el fichaje del argentino Taty Castellanos, ex Montevideo City Torque, por 28 millones de euros, procedente de Lazio de Italia.

El futbolista de 27 años es el segundo refuerzo de los 'Hammers' en este mercado invernal europeo después de la llegada del delantero Pablo, procedente del Gil Vicente, por 23 millones.

Castellanos ha firmado un contrato de cuatro años y medio con los ingleses.

El futbolista argentino está ya disponible a las órdenes de Nuno Espirito Santo y podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del West Ham en el crucial partido de este martes contra Nottingham Forest en el que el técnico portugués se juega el puesto.

Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i)
URUGUAYOS

Los millonarios de Arabia Saudita también fichan a juveniles uruguayos: mirá el delantero de 18 años que pasó de Montevideo City Torque a Al Qadisiyah de Nahitan Nández

Pablo Gaglianone durante su etapa como entrenador interino de Torque
ENTREVISTA

Pablo Gaglianone dejó las juveniles de Torque y busca el salto a Primera: el ascenso a la A en 2024, los DT que lo marcaron y su experiencia con Jadson Viera

El West Ham, que perdió este fin de semana contra el colista, el Wolverhampton Wanderers, es tercero por la cola en la Premier a cuatro puntos de la salvación.

Del viejo Torque

Castellanos jugó dos temporadas en Torque, al que llegó en 2017 cuando el club celeste aún no había pasado a ser parte del Grupo City, lo que ocurrió a mitad de ese año.

En esa primera temporada jugó en la Segunda división, logrando el ascenso a Primera en 2018.

santi-rodriguez-z.webp
El festejo de Santiago Rodríguez con Valentín Castellanos, el goleador
El festejo de Santiago Rodríguez con Valentín Castellanos, el goleador

Luego, pasó a New York City de la MLS, equipo del Grupo City, y luego se fue a Girona, otros de los clubes de dicho conglomerado.

000-33du8hu-jpg..webp
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos

El Taty, con pasado en Universidad de Chile, además de Uruguay, Estados Unidos y España, llevaba tres temporadas en la Serie A de Italia en las que marcó veinte goles en 91 partidos con Lazio. Esta temporada había disputado doce encuentros y marcado dos goles con los capitalinos.

EFE

Temas:

Torque Montevideo City Torque Italia Premier League

