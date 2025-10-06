El "Pacha" Alfonso Espino marcó el gol del triunfo de Rayo Vallecano, fue figura y se reivindicó ante su entrenador, a quien le dijo que iba a anotar

El último partido liguero frente a Real Sociedad tuvo un gran protagonista en Rayo Vallecano, el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino , el ex Nacional que marcó su primer gol en Liga con el conjunto franjirrojo , el que dio la victoria a su equipo, y que, además, le permite reivindicarse como futbolista a tener en cuenta tras un tiempo a la sombra de Pep Chavarría.

SAN SEBASTIÁN, 05/10/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino (2-i) celebra con sus compañeros tras marcar ante la Real, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Sociedad y Rayo Vallecano disputan este domingo en el Real Arena, en San Sebastián. EFE/

'Pacha' Espino llegó al Rayo en julio de 2023 procedente del Cádiz y, en su primera temporada, disputó 33 partidos oficiales, 30 como titular, y acumuló 2.648 minutos de juego.

La pasada temporada, una fractura de peroné al principio de curso y la irrupción de Pep Chavarría, que rindió a un gran nivel por el lateral izquierdo, le relegaron a un papel más secundario y al final acabó contabilizando 19 partidos oficiales, doce de titular, y solo 1.078 minutos sobre el césped.

URUGUAYOS ¡Voló el micrófono! La bronca del Pacha Espino por ser sustituido y lo que dijo el DT de Rayo Vallecano sobre la reacción del ex Nacional; mirá el video

URUGUAYOS "Te amo Pacha": el ping pong de laterales a Alfonso Espino y el mensaje de su "ídolo" uruguayo que dijo que faltó

Este curso, con la dura competencia de Chavarría, quizá en su mejor momento deportivo a los 27 años, el uruguayo está viviendo de nuevo a la sombra del lateral español. Por el momento ocho partidos de los once posibles, pero solo cuatro de titular y 373 minutos.

Frente a la Real Sociedad, en la última jornada en Anoeta, el uruguayo fue el gran protagonista. Saltó al césped en el minuto 77 y, a diferencia de otras ocasiones, en las que se situó en el lateral permitiendo que Chavarría actuase de extremo, esta vez las tornas se cambiaron. Jugó una línea adelantado y, a los siete minutos de su entrada al campo, anotó el único gol del partido, que dio la victoria a su equipo y que, además, frenó la mala racha de resultados ligueros.

SAN SEBASTIÁN, 05/10/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino (2-i) celebra con sus compañeros tras marcar ante la Real, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Sociedad y Rayo Vallecano disputan este domingo en el Real Arena, en San Sebastián. EFE/ Alfonso "Pacha" Espino celebra su gol con el Rayo ante Real Sociedad Foto: EFE

"La realidad es que en el partido del Metropolitano -contra el Atlético de Madrid- hago el mismo cambio y pongo al 'Pacha' de lateral izquierdo y Pep Chavarría de extremo izquierdo. El año pasado sostuvimos así resultados y en el Metropolitano quizás me equivoqué y tuve que hacer lo que hice hoy. Fue mi cuerpo técnico el que sugirió esta propuesta y hoy la hemos llevado a cabo. Acierto del ‘Pacha’, acierto del cuerpo técnico y a veces es el entrenador el que peor decide de todos”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

La victoria permite al Rayo Vallecano tomar aire en la clasificación ahora que hay un parón de dos semanas por compromisos de selecciones. Su siguiente rival, el Levante, también tiene ocho puntos y persigue el mismo objetivo, la salvación.

Íñigo Pérez: "Pacha me dijo antes de salir que iba a marcar"

Íñigo Pérez, ha desvelado que el defensa uruguayo Alfonso 'Pacha' Espino le dijo antes de saltar al campo en el segundo tiempo que iba a marcar.

“El Pacha cuando iba a entrar me ha dicho que iba a marcar”, dijo el técnico rayista, al referirse al gol que le dio la victoria a domicilio a su equipo sobre la Real Sociedad (0-1).

El 'Pacha' entró al campo en el minuto 77 y tan sólo seis minutos después logró su primer gol en Liga con la camiseta del Rayo Vallecano.

De esta manera, el conjunto vallecano se marchó al parón de selecciones tras cosechar su segunda victoria del campeonato y auparse en la clasificación hasta los 8 puntos. “Es un impulso de alegría y de energía importante. Somos un equipo muy emocional y pasional”, ha añadido. También ha reconocido que, lógicamente, la victoria les va a dar tranquilidad para afrontar estas dos semanas sin partido.

EFE