El tenso enfrentamiento entre Samuel Eto'o y el técnico de la selección de Camerún

"Soy presidente, señor. Si quieres trabajar con nosotros… ¿Verdad? Eres entrenador porque yo te nombré, no eres entrenador porque te nombró otro. Ha cometido muchos errores, así que permanezca en esta reunión. Si no te quedas, me veré obligado a cuestionar a mi comité ejecutivo …”, le dijo Eto'o según se escucha en un video viral.

La conversación subió de tono en seguida, con Eto'o apuntando directamente al presidente del país, Paul Biya. "En Camerún no hay política, sólo hay un hombre en la política y es el Presidente Biya. No, usted no decide. Porque haga lo que haga, entrenador, soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad, soy el presidente de la federación, haga lo que haga, ¡soy yo quien asume la responsabilidad!".

"Yo no hago eso en tu país. No me hable así, entrenador, no lo olvide. Como futbolista, no puedes hablarme. Ahora soy presidente, no puedes hablarme así. Siéntate ahora, vamos a trabajar. Deja esa mierda. ¿En qué país cree que está, señor? ¿Puedo hacer eso en Bélgica? ¿Cómo puedes hacer eso en Camerún? ¡Yo fui un jugador muy, muy bueno!", le dijo el ex jugador de Barcelona, mientras que Brys le dijo que Eto'o nunca fue entrenador.