El trofeo que pueden levantar Luis Suárez y Lionel Messi con Inter Miami este miércoles

Si empata o pierde en Columbus, el Inter Miami seguirá siendo el favorito al título pero tendrá todavía que echar el resto en lo que le queda de temporada regular: el sábado 5 de octubre a domicilio contra el Toronto y el sábado 19 en casa frente al New England Revolution (la semana entre ambos partidos es de ventana FIFA).

Ganar este miércoles cerraría el segundo trofeo en la historia del Inter Miami tras la Leagues Cup que conquistó el año pasado. Además, les daría a los de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba el factor campo durante todo el 'playoff'.

Pero para ello tendrán que derrotar a un Columbus Crew que está considerado como uno de los mejores equipos de Estados Unidos, que es el vigente campeón de la MLS Cup y de la Leagues Cup y que tiene a jugadores muy destacados como el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández o el uruguayo Diego Rossi.

COLUMBUS, OHIO - AUGUST 09: Diego Rossi #10 of the Columbus Crew controls the ball during the second half of the Leagues Cup 2024 match against the Sporting Kansas City at Lower.com Field on August 09, 2024 in Columbus, Ohio. Jason Mowry/Getty Images/AFP

Diego Rossi

AFP