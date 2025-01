El uruguayo que será nuevo compañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami; mirá quién es

Según la prensa local, el acuerdo por Falcón sería por unos 2,5 millones de dólares.

En el Inter de Miami, Falcón se encontrará con el astro argentino Lionel Messi, su compatriota Luis Suárez, además de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, todas viejas glorias del FC Barcelona.

erro Porteño's Argentine forward Federico Carrizo (L) and Colo-Colo's Uruguayan defender Maximiliano Falcon fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Paraguay's Cerro Porteño and Chile's Colo Colo at the

Maximiliano Falcón

Foto: AFP