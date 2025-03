En Argentina dicen que a Edinson Cavani le hicieron una brujería y por eso está errando tantos goles imposibles: "Quiero hacerle una limpieza", dijo el astrólogo del club

A su vez, el viernes habló sobre lo ocurrido ante Alianza Lima, previo al partido contra Rosario Central por el Torneo Apertura, como informó Referí.

Pero incluso en ese partido del pasado viernes, más allá de que ganaron 1-0, Edinson Cavani volvió a errar dos goles imposibles, el primero de ellos, muy similar al que marró contra los peruanos.

No obstante ello, la gente lo aplaudió mucho cuando dejó la cancha casi sobre el final.

Luis Suárez escribió un mensaje de apoyo a Edinson Cavani, como informó este sábado Referí: "Siempre respeto. Grande Edinson Cavani", escribió el Pistolero.

Luego de todo esto que le ocurrió a Edinson Cavani, en Argentina indican que al uruguayo le hicieron una brujería.

"Cavani tiene una que es un 99% gol, tiene astrología linda, tiene oportunidades, y es increíble, ¿quién puede fallar esa? Me quise matar, porque se me rompió el corazón porque el que falló fue Cavani, que vino con huevos para hacer historia en el club. Gracias a Dios la gente lo banca", dijo Giorgio Armas, el astrólogo de Boca Juniors, al diario Olé.

Y continuó: "Recuerdas que hace un año pasó algo similar, venía tiempo sin hacer goles. Se le hizo una limpieza y le rompió con Belgrano, y todos los partidos anotaba. Ahora le pasa lo mismo. Para mí lo están trabajando, ahora hay que hacer una limpieza más fuerte, no astrológica, sino más natural. Tenemos que levantarlo".

De esa forma, al astrólogo lo consultaron acerca de qué es lo que sucede con Edinson Cavani.

20250202 Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani celebrates after scoring a goal during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Huracan at La Bombonera stadium in Buenos Aires on Februa

Edinson Cavani

Foto: Alejandro Pagni / AFP