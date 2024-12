"Es un caso especial": el tremendo elogio a Federico Valverde del DT de Real Madrid Carlo Ancelotti

“Creo que el de Valverde es un caso especial , porque ha jugado como lateral, pivote, interior, extremo... No me importa si le gusta o no ser extremo, hemos ganado dos 'Champions' con él allí y es fundamental", apuntó Ancelotti en el estadio Gewiss de Bérgamo, en el que se celebrará el partido

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League football match Atalanta vs Real Madrid, at the Gewiss Stadium in Bergamo, on December 9, 2024 PIERO CRUCIATTI / AFP Federico Valverde en la previa del partido ante Atalanta Foto: AFP

"Es jodido. No estamos acostumbrados a pasar estos momentos. Estamos acostumbrados a estar arriba, a afrontar con más tranquilidad esta competición que no suele ir bien. Es parte del proceso, tenemos que demostrar, llegar a fin de año y celebrar más títulos", dijo en rueda de prensa el uruguayo.

"Llegamos en una situación en la que el Madrid no está acostumbrado. La única forma de cambiar de paso es salir al máximo, demostrar lo que hemos trabajado estos días y hacerlo de buena forma. Contundentes en defensa, buenos en ataque, los medios aportar abajo ya arriba. El Atalanta puede hacer marcaje uno a uno y eso nos puede beneficiar", explicó.

El uruguayo ensalzó la calidad individual de su equipo, fundamental contra Atalanta: "Es un equipo que nos pondrá en dificultad porque te cuesta recibir el balón, por la marca... pero tenemos jugadores veloces con buen pie y esa forma de jugar bajo presión y somos jugadores para vivir estos partidos y para jugarlos".

Valverde es uno de los jugadores con más minutos: "Yo quiero seguir jugando. Uno intenta descansar, alimentarse bien, recuperar para el próximo y estar al máximo. Hace dos partidos tuve un error que no me había pasado nunca y no pude dormir. Soy uno de los capitanes y soy un ejemplo, lo importante es trabajar".

Federico Valverde y su error ante Bilbao Federico Valverde y su error ante Bilbao

"La cabeza puede explotar, después de Bilbao me costó dormir y afrontar el error. Lo importante es estar a disposición. Le decía a mi mujer: 'puede que esté cansado de cabeza y me cueste mentalmente. Me dijo que siguiera adelante. Para mí eso es lo importante. Estamos defendiendo el mejor escudo del mundo y es un privilegio", añadió.

"El secreto para aguantar es disfrutar. Defender ese sueño d niño, de defender el escudo... es otro momento para que mis hijos vean lo que pude aportar al Madrid, para que mis padres puedan ver orgullosos lo que hago", insistió.

valverde.jpg

También habló de la posible vuelta de Vinicus: "Siempre es bueno que puedan volver jugadores lesionados. Es un placer tener a Vini otra vez cerca, aportando todo lo que sabe al equipo. Es una satisfacción poder jugar teniéndole a él. Que juegue o no será culpa del entrenador".

Y terminó hablando de las críticas: "Es parte del trabajo. Hay veces que nos ponés en un altar y para algunos es muy lindo; a veces las cosas no salen bien y puede ser nuestro peor día. Hay que saber convivir con ello, salir adelante. Sobre todo por la gente de alrededor", sentenció.

Con base en EFE