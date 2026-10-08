Escándalo por un asistente técnico que se infiltraba para espiar los entrenamientos de los rivales; mirá la sanción al DT de Southampton por el "Spygate" en Inglaterra

El entrenador del Southampton , Tonda Eckert , se libró este miércoles de un duro castigo por su papel en el caso de espionaje denominado " Spygate ", después de que la Federación inglesa le impusiera una sanción en suspenso.

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Eckert también fue multado con 28.000 libras (37.000 dólares), pero eludió una suspensión prolongada y podrá así seguir dirigiendo desde el banco del club del Championship (2ª división inglesa).

Los Saints fueron expulsados de la final del play-off de la Championship de la pasada temporada y se les descontaron cuatro puntos en la campaña actual, tras admitir tres infracciones del reglamento de la English Football League después de ser cazados espiando a su rival de semifinales, Middlesbrough , y a otros dos equipos.

Un integrante del cuerpo técnico de Eckert fue cazado en el centro de entrenamiento del Middlesbrough antes de las semifinales de los 'playoff' de ascenso a la Premier League.

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Durante la investigación del caso, Southampton admitió haber espiado también a otros equipos durante la temporada.

Tonda Eckert is free to continue as Southampton manager after being given a suspended ban for his role in the Spygate scandal.



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Una comisión disciplinaria independiente de la EFL dictaminó en mayo que Eckert había "autorizado específicamente" el espionaje.

El técnico, de 33 años, aceptó toda la responsabilidad y fue acusado de mala conducta por la Federación.

El entrenador alemán asistió a una audiencia de la Federación al inicio del actual parón internacional y el dictamen implica que podrá seguir en su puesto el domingo contra su rival Portsmouth.

BREAKING: Southampton's Tonda Eckert free to remain as manager after being given six-week suspended ban from football for his role in the Spygate affair. pic.twitter.com/12HhKfQLoE — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 7, 2026

La FA, pese a las alegaciones de Eckert, que reconoció que no sabía que la práctica de espionaje estaba prohibida, ha decidido imponerle una sanción de seis semanas sin poder trabajar en el fútbol, aunque esta no se aplicará si el alemán no reincide antes del final de la próxima temporada.

Southampton señaló en un comunicado que esto supone "poner fin a un periodo lamentable de nuestra historia".

AFP y EFE