Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Escándalo por un asistente técnico que se infiltraba para espiar los entrenamientos de los rivales; mirá la sanción al DT de Southampton por el "Spygate" en Inglaterra

El entrenador principal zafó de un duro castigo por su papel en el caso de espionaje denominado "Spygate"

8 de octubre de 2026 9:35 hs
El entrenador del Southampton, Tonda Eckert

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, se libró este miércoles de un duro castigo por su papel en el caso de espionaje denominado "Spygate", después de que la Federación inglesa le impusiera una sanción en suspenso.

Eckert también fue multado con 28.000 libras (37.000 dólares), pero eludió una suspensión prolongada y podrá así seguir dirigiendo desde el banco del club del Championship (2ª división inglesa).

Los Saints fueron expulsados de la final del play-off de la Championship de la pasada temporada y se les descontaron cuatro puntos en la campaña actual, tras admitir tres infracciones del reglamento de la English Football League después de ser cazados espiando a su rival de semifinales, Middlesbrough, y a otros dos equipos.

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert

Un integrante del cuerpo técnico de Eckert fue cazado en el centro de entrenamiento del Middlesbrough antes de las semifinales de los 'playoff' de ascenso a la Premier League.

El patrocinador de Manchester City amenaza con emprender acciones legales contra la Premier League por haber destapado el escándalo financiero del club

Las razones que ponen en duda la presencia de Ronald Araujo con Liverpool el domingo ante Manchester City en el regreso de la Premier League

Durante la investigación del caso, Southampton admitió haber espiado también a otros equipos durante la temporada.

Una comisión disciplinaria independiente de la EFL dictaminó en mayo que Eckert había "autorizado específicamente" el espionaje.

El técnico, de 33 años, aceptó toda la responsabilidad y fue acusado de mala conducta por la Federación.

El entrenador alemán asistió a una audiencia de la Federación al inicio del actual parón internacional y el dictamen implica que podrá seguir en su puesto el domingo contra su rival Portsmouth.

La FA, pese a las alegaciones de Eckert, que reconoció que no sabía que la práctica de espionaje estaba prohibida, ha decidido imponerle una sanción de seis semanas sin poder trabajar en el fútbol, aunque esta no se aplicará si el alemán no reincide antes del final de la próxima temporada.

Southampton señaló en un comunicado que esto supone "poner fin a un periodo lamentable de nuestra historia".

AFP y EFE

Las más leídas

Sin el Campeón del Siglo, el Centenario, el Franzini ni el Viera: todo apunta a que Peñarol jugará ante Wanderers en el Parque Saroldi

Peñarol recibió el primer informe del expolicía que contrató para investigar los hechos de violencia que se generaron tras el clásico con parte de la barra del club

Germán Pezzella viajó con permiso de Peñarol, pero vio la despedida de Lionel Messi desde la tribuna y no jugó; ya vuelve para sumarse a las prácticas

Justin Ellis, el juvenil que Diego Forlán visitó para sumarlo a Uruguay, volvió a marcar un gol para Estados Unidos ante Canadá y fue elogiado por Pochettino

Temas

Inglaterra

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos