Estos fueron los 76 uruguayos que fueron campeones en 21 países en 2024; uno de ellos obtuvo cinco títulos y 11, lo hicieron en tres ocasiones

Otros 11 futbolistas lograron tres títulos diferentes con sus clubes: en Brasil lo hicieron Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Federico Viña y Guillermo Varela con Flamengo, y Damián Suárez y Mateo Ponte con Botafogo.

A su vez, en México, con América, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez también celebraron por triplicado, al igual que Sebastián Britos en Perú y Richard Rodríguez en Nicaragua.

Manuel Ugarte también dio tres vueltas olímpicas con Paris Saint-Germain en 2024, antes de ser transferido a Manchester United de Inglaterra.

Así quedaron desglosados los títulos de los futbolistas y entrenadores uruguayos en 2024 por países:

Manuel Ugarte con Paris Saint-Germain de la Supercopa Francesa.

Manuel Ugarte con Paris Saint-Germain de la Ligue 1.

Paris Saint-Germain fue campeón de la Copa de Francia; el uruguayo Manuel Ugarte aparece celebrando a la derecha de la foto

FOTO: AFP