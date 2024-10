"Devastados y en shock": mirá el sentido mensaje Facundo Pellistri para su compañero George Baldock, encontrado muerto en su casa

“Descansa en paz. Condolencias a su familia”, agregó Pellistri, quien se sumó al equipo griego a mitad de año tras dejar Manchester United.

El fútbol griego se despertó este jueves conmocionado por la muerte de George Baldock, lateral derecho internacional del Panathinaïkos, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles por la noche.

El cadáver del antiguo jugador del Sheffield United, de 31 años, fue encontrado en su domicilio de Glyfada, en las afueras de Atenas, informó la agencia oficial de noticias ANA el miércoles, sin dar más detalles sobre las circunstancias del deceso.

"Podemos confirmar que George tristemente ha fallecido. Nuestra familia está conmocionada por esta terrible pérdida. Pedimos a los medios que respeten nuestra privacidad en estos momentos", comunicó ya en la mañana del jueves su familia.

