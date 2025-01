"Hay mucho ánimo de revancha": Federico Valverde no escondió su sentimiento antes del clásico de este domingo entre Real Madrid y Barcelona

" Hay mucho ánimo de revancha después de lo del 0-4 . Costó dormir ese día porque no esperábamos perder así. El primer tiempo tuvimos oportunidades de marcar y en la segunda parte ellos salieron mejor y nosotros no hicimos las cosas bien. Eso nos dio muchas ganas y fuerza para salir adelante y convertirnos en el equipo que somos hoy", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al choque.

"Lo que es ajeno a mí no me pertenece. Mi deber es defender al Madrid, a mi club. Si me pongo en su situación, es duro, es difícil... Siempre, como jugador, se quiere jugar. Es difícil entrenar sabiendo que no puedes jugar", aseveró Valverde.

El volante uruguayo Federico Valverde volverá a jugar una nueva final con Real Madrid. El futbolista estará presente en el encuentro decisivo de la Supercopa Española que se disputa en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, luego de haber dejado por el camino en la semifinal, el pasado jueves, a Mallorca tras golearlo 3-0.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde por la final de la Supercopa Española?

Ahora se vendrá la final encuentro por la final de la Supercopa Española.

Federico Valverde jugará este domingo 12 de enero a la hora 16 contra Barcelona en el Estadio King Abdullah Sport City.

El encuentro podrá verse a través de DSports y por streaming en DGO.