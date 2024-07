Internacional, de Sergio Rochet, nombró a un ídolo de Gremio como entrenador y se armó polémica

Internacional de Porto Alegre, donde juega el arquero uruguayo Sergio Rochet , anunció este jueves la contratación del técnico Roger Machado en lugar del argentino Eduardo Coudet. El nombramiento provocó diferentes sentimientos entre los hinchas de los clubes de Rio Grande do Sul , ya que Roger es un ídolo del Gremio, el clásico rival.

Embed O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo para anunciar Roger Machado como novo técnico. Ele assina contrato até dezembro de 2025, juntamente com o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme… pic.twitter.com/8JqHSBY8Wu — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 18, 2024

El cambio de mando en el equipo colorado no pasó desapercibido para los hinchas del Gremio, que estaban divididos entre quienes no les gustaba ver a su ídolo al frente de su mayor rival y otros a quienes no les importaba por la crítica situación del club en el Campeonato Brasileño.