Jorge Bava es muy resistido en el León de México, tras la dura derrota que sufrió su equipo

El técnico Jorge Bava , campeón uruguayo con Liverpool el año pasado, no pasa por un buen momento en León de México . De los 18 partidos dirigidos hasta el momento, ganó siete, empató tres y perdió ocho. Este domingo comenzó su participación en el Apertura con una contundente derrota 4-1 contra Pumas.

Bava, que estuvo recibió el llamado de Nacional tras la salida del Chino Recoba , pero el técnico prefirió quedarse en México, dijo que el encuentro contra Pumas "fue un partido cuesta arriba desde el inicio, incómodos por el resultado y el rival supo capitalizar los errores, nos cerró bien las líneas internas, todo se fue agravando en la medida de que pasó el tiempo, luego nos pusimos a tiro, tuvimos una que otra chance para poder estar más cómodos, pero en líneas generales no es un buen arranque por la derrota y por esos errores no forzados que hay que mejorar".

Agregó que "todos estamos en el mismo camino, no hay excusas, tuvimos un mes de preparación y la planificación se dio para iniciar bien el torneo, no se pudo y no hay pretextos. Hay muchas cosas para mejorar y ya empieza la etapa de competición en donde uno ya tiene que mejorar y reafirmar, así que hay que seguir afinando e incorporando de cara al siguiente juego”.