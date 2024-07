El día que la selección de Uruguay le dio una lección de fútbol a Marcelo Bielsa: la emocionante clasificación ante Brasil, en la Copa América

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Sergio Rochet of Uruguay celebrates after winning during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Alleg Sergio Rochet Ian Maule/Getty Images/AFP

Lo que hizo Ronald Araújo en la primera hora de este partido de cuartos de final, hasta romperse, fue inmenso.

El corazón que puso Federico Valverde para dejar por un rato de lado tanta magia, para trancar, correr y defender como un león.

El carácter de Rodrigo Bentancur que pechereó a todo el que se le cruzó en su camino y en la primera jugada fue a buscar a Andreas Pereira, que en la previa había dejado esta frase: “Estoy seguro que ellos por su parte están pensando: 'pucha, tenemos que jugar contra la selección de Brasil'. Entonces para ellos va a ser complicado, mucho más que para nosotros. Tenemos mucha calidad, un grupo muy calificado. Respetamos mucho a Uruguay, respetamos mucho a Colombia, respetamos mucho a Argentina, pero somos la selección brasileña".

Y, ¿qué pasó con la selección brasileña? Cayó a los pies de este pequeño país de 3.500.000 habitantes pero que tiene un corazón tan grande como no existe otro en el mundo.

Uruguay's defender #16 Mathias Olivera, Uruguay's midfielder #10 Giorgian De Arrascaeta and Uruguay's defender #02 Jose Maria Gimenez celebrate during a penalty shoot-out

Porque en la cancha, donde se ven los grandes futbolistas, el brasileño le fue a reclamar al juez porque Uruguay le estaba haciendo sentir el rigor.

Lo que hizo Uruguay para sostener el partido en los últimos 20 minutos, cuando tras la correcta expulsión de Naithan Nández, el encuentro se le hizo cuesta arriba, las piernas ya no respondían, el físico estaba agotado y no quedaban energías, pero los 10 que quedaron en cancha dejaron hasta la última gota.

¡Uruguay clasificó a lo Uruguay! Y ahí está la explicación y el gran mérito de esta clasificación frente a Brasil.

Se plantó frente ante la auriverde con un equipo solidario, que salió a jugar su primera de las tres finales en esta Copa América 2024, en el camino largo que le ofrece el calendario para llegar a levantar la copa 16, con un nivel de concentración y entrega que enorgullece y emociona.

Porque Uruguay se paró en Las Vegas, en esta nueva versión que estableció Bielsa, de ser protagonista (sin importar el rival) y le salió a jugar a Brasil de igual a igual, con ese plan de la nueva celeste que ilusiona.

Sergio Rochet y Eder Militao

El entrenador argentino adelantó a Valverde en la cancha, luego de retrasarlo ante Bolivia y Panamá a la altura de Ugarte, con quien había compartido el doble cinco. Esta vez dejó al volante de PSG como único jugador delante de la línea defensiva y al capitán de la selección le dio cancha, espacios para correr y lo puso por derecha, y a De la Cruz por izquierda. De esa forma atacó todo el partido con cinco futbolistas, los dos volantes, más Pellistri, Darwin Núñez y Maxi Araújo.

Brasil defendió muy bien y cortó los circuitos de Uruguay, que no generaron el caudal de fútbol que había mostrado en la primera fase. A partir de eso, Darwin Núñez no pudo asumir el rol protagónico de los tres primeros partidos.

De todas formas, lo más emocionante estuvo reservado para el final, cuando en el escenario más adverso, cuando la fórmula de Bielsa ya no le brindaba soluciones ni la propuesta ofensiva le iba a resolver los problemas, apareció el verdadero Uruguay, el tesoro más preciado de la celeste y con dientes apretados, pierna fuerte y mucho carácter, aguantó el embate final de Brasil, que terminó cayendo y generando un impacto enorme.

Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay

Emocionó Uruguay porque puso en cancha su mejor versión, esa que se transformó en la mejor lección de fútbol que le dieron a Bielsa, porque el estratega abandonó sus manuales para encomendarse a las genialidades de estos desfachatados jóvenes que siguen haciendo historia y la historia de un país que sabe de estas actuaciones épicas.

Uruguay está entre los cuatro mejores de la Copa América 2024 y llegará disminuido frente a Colombia, que avanzó sin grandes esfuerzos frente a Panamá, y al que enfrentará en cuatro días. No estará Ronald Araújo, tampoco Nández y difícilmente llegue Viña. De todas formas, mientras la celeste esté en la cancha, todo es posible.