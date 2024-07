Lo que no se vio por TV de Uruguay vs Brasil: tensión en Las Vegas, el aliento cuando más se necesitó, la arenga de Luis Suárez y la tan esperada alegría en los penales

Los hinchas se metieron rápidamente al estadio ni bien abrieron las puertas a las 16:00.

La previa siguió adentro del espectacular estadio de Las Vegas, con ambiente climatizado y unos 23° C, y con venta de todo tipo de comida y de bebidas, incluidos alcohólicas como cerveza y tequila, entre otras.

hinchas de uruguay.jpeg Sebastián Amaya

Un estadio impactante

El Allegiant Stadium , que tuvo un costo de US$ 1.800.000, mostró todo su lujo e impresionantes atracciones.

Por ejemplo, detrás de uno de los arcos cuenta con una zona de palcos VIPS abiertos, tipo livings, a nivel del campo de juego, con asientos de cuero, mesas y servicios de comida y parrillero. Todo protegido con una red para evitar los pelotazos.

Además, el estadio cuenta con un plató en una cabecera, desde donde los animadores hicieron el show que se pudo ver en la pantalla gigante. En la previa del partido hubo un campeonato de lagartijas o “push ups”, entre un joven uruguayo y uno brasileño.

También en ese sector se pudo ver una impactante pared de cristal que permite visualizar la autopista y parte de la ciudad de Las Vegas, por donde se veía el tráfico indiferente al clásico sudamericano que se estaba jugando.

Animación más brasileña que uruguaya

La animación estuvo a cargo de una presentadora brasileña y un presentador que fue el responsable de agitar a los uruguayos y al público en general.

La brasileña en un momento se puso la bandera y bailó para sus hinchas, pero el otro nunca se puso la de Uruguay, si bien le metió onda.

La animación, la mejor de todas las que vio Referí en esta Copa América, duró hasta el comienzo del partido, con la cuenta regresiva y el pitido inicial.

¿Cuánto duró Bielsa en la heladerita?

Marcelo Bielsa volvió a estar al frente del equipo luego de la sanción ante Estados Unidos y comenzó el partido sentado en la heladera portátil. El DT estuvo 8 minutos hasta que se paró por primera vez para hablar algo con un asistente.

Luego, volvió inmediatamente a sentarse y permaneció hasta los 12 minutos, cuando tuvo su primera caminata luego de una falta muy cerca del área celeste que pateó Raphinha y salió desviada.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks on prior to the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegi Marcelo Bielsa Foto: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

Luego, Diego Reyes, uno de sus asistentes, también estuvo junto a él para darle indicaciones a los jugadores

El duelo de Araujo con Endrick y la bronca de Raphinha con su compañero

El partido tuvo un duelo entre Ronald Araujo y Endrick, la joven estrella brasileña que pertenece a Real Madrid. El zaguero lo sacudió cuando fue a cabecear un tiro de esquina, lo que no le cayó nada bien a Raphinha, compañero del riverense en FC Barcelona, quien lo increpó.

Luego, el defensa uruguayo también tuvo un empujón con Endrick al defender una pelota.

El abrazo a Ronald Araujo

Ronald Araujo tuvo que dejar la cancha al lesionarse cuando se jugaban los 32 minutos. El zaguero cayó al piso tras recibir un pelotazo en la pierna derecha e inmediatamente se tomó la cara, dando a entender que era una lesión complicada.

20240706 SOC-SPO-URUGUAY-V-BRAZIL-CONMEBOL-COPA-AMERICA-USA-2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Ronald Araujo of Uruguay reacts after suffering an injury during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadi CANDICE WARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bielsa hizo el cambio y el riverense se fue con lágrimas en los ojos, por lo que uno de los profes y un jugador se le acercaron a abrazarlo cuando iba pasando por la zona en la que hacían sus ejercicios.

En ese momento, Luis Suárez aprovechó para comentarle algo a Matías Viña.

La rabieta de Dorival

Dorival, el entrenador brasileño, se molestó con los árbitros debido a que Uruguay cortó el juego de su equipo con muchas faltas. En una de ellas reclamó tarjetas al cuarto árbitro.

La bronca del DT y sus asistentes fue aún mayor cuando Lucas Paquetá cometió una infracción y fue el primer amonestado del partido.

Los dirigentes bien cerca del banco de suplentes

Los dirigentes de la AUF y el resto de funcionarios de la selección uruguaya se ubicaron por detrás del banco de suplentes del equipo, en una especia de miniplatea especialmente para ellos.

Hinchas de Gremio con la 9 de Luis Suárez

En las tribunas se pudo ver a varios hinchas de Gremio luciendo la camiseta 9 de Luis Suárez, quien fue figura del equipo gaúcho el año pasado.

Además, sobre los 40 minutos del primer tiempo se escuchó un “olé, olé, Lucho, Lucho”, de los hinchas celestes.

La charla de Bielsa con Viña que anticipó el cambio

El final del primer tiempo tuvo varias charlas mientras los jugadores de ambos equipos se iban a los vestuarios. Darwin Núñez y Manuel Ugarte se saludaron y dialogaron con rivales mientras caminaban.

Además, se vio a Bielsa hablar con Viña. Luego, el lateral se quedó en los vestuarios y en su lugar ingresó Sebastián Cáceres, pasando Mathías Olivera al lateral.

El caño de Endrick a Nandez

El segundo tiempo comenzó con la tensión en aumento y con un caño de Endrick a Nandez que derivó en una falta de De la Cruz que le costó la amarilla al volante.

Fue un momento complicado para Uruguay y Bielsa intentó a levantar al equipo con aplausos.

La ola ensordecedora

La ola sigue vigente en las tribunas de la Copa América y de Estados Unidos y en el segundo tiempo dio varias vueltas por las tribunas del Allegiant Stadium, donde los hinchas corearon a su paso, haciendo mucho ruido.

La roja a Nández confirmada por el VAR y los cambios de Bielsa

El partido se le complicó a Uruguay con la tarjeta a roja a Nahitan Nández, la que fue chequeada y ratificada por el VAR, luego de una dura falta del lateral.

Por el altavoz del estadio se anunció la decisión, lo que fue celebrado por los hinchas brasileños y de otras nacionalidades que alentaron al equipo amarillo.

Al salir Nández, Bielsa puso a Guille Varela y sacó a Facundo Pellistri,

Además, ingresó Giorgian De Arrascaeta por Darwin Núñez, por lo que Uruguay terminó jugando sin delanteros y con Maxi Araújo como opción de ataque por la banda izquierda.

¿Cuántos espectadores hubo en Las Vegas?

La Conembol anunció en el estadio que hubo 55.770 espectadores.

Con uno menos cantaron más

Los últimos minutos fueron de mucho nervio y tensión para la selección, con un jugador menos y aguantando el resultado.

20240706 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BRA - FANS Uruguay's supporters smile ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. Frederic Hinchas de Uruguay Foto: Frederic J. Brown / AFP

Fue el momento en el que los hinchas se hicieron fuertes para darle el aliento al equipo con el “Uruguay, Uruguay” y el “soy celeste”.

El reclamo de Darwin al línea al finalizar los 90 minutos

Cuando finalizaron los 90 minutos, con empate 0-0 para ir a los penales, Darwin Núñez le reclamó algo al línea que estaba en ese sector. El delantero fue hablando y le indicó el área para la que terminó atacando Uruguay.

La arenga de Luis Suárez antes de los penales

Luis Suárez se quedó sin entrar pero estuvo al frente de la arenga cuando todo el plantel se formó en un círculo antes de definir los ejecutantes de los penales y comenzar la definición.

Luego, Bielsa tomó una hoja y dio indicaciones y tras ese momento el DT se alejó del grupo rumbo al banco de suplentes, mientras los jugadores siguieron formados y dándose ánimo.

Josema le dijo algo a Rochet y luego el golero fue a hablar con todos sus compañeros cuando ya estaban en el medio de la cancha para comenzar la tanda.

El cruce entre los jugadores antes de comenzar los penales

La tensión en la cancha llevó a que los jugadores de Uruguay y Brasil tuvieran un cruce mientras se formaban en el medio de la cancha. El incidente no pasó a mayores.

La tanda comenzó con Fede Valverde pateando el primero y mandándola adentro.

Luego, Rochet hizo su ritual y tapó el primero a Militao para comenzar la serie con toda tranquilidad.

Josema y Olivera fueron a alentar a los jugadores luego de cada remate, lo que no cayó nada bien a los brasileños.

El festejo de los uruguayos que no se quisieron ir del estadio

El capitán celeste tuvo la definición en sus pies, pero Alisson le atajó, lo que le puso un toque más de adrenalina, aún más, a la noche en Las Vegas.

La serie le quedó servida a Manuel Ugarte, quien se encargó del último remate y le dio el pase a semifinales a la celeste, que sigue en carrera en busca de la 16.

El festejo fue una locura, con los jugadores yendo a buscar a Rochet para un gran abrazo. Los futbolistas fueron a un rincón para agitar y luego dieron una vuelta a la cancha saludando a todos los hinchas, que dejaron la garganta cuando el equipo más lo necesitaba.