La casa de Franco Armani, arquero de River Plate, fue afectada por una explosión que hubo en Buenos Aires: mirá el video

El parque industrial de Carlos Spegazzini, ubicado en el barrio de Ezeiza en Buenos Aires, fue afectado por un feroz incendio, con una serie de explosiones y una de ellas muy contundente, en la noche de este viernes y Franco Armani, arquero de River Plate y vecino de la zona, sufrió daños en su casa.

Las llamas en el parque industrial de Carlos Spegazzini llegaron a 20 metros de altura. Según medios argentinos, el origen de las explosiones aún no fue determinado y se registraron al menos 20 heridos por lo ocurrido. A lo largo de dos horas, bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, que se trataría de un depósito de una empresa de agroquímicos.

Los afectados fueron trasladados a Hospital Interzonal de Ezeiza y a otros centros de salud de Canning, una localidad a pocos minutos de allí. " Estamos con código rojo. Algunos heridos son vecinos que se lastimaron en sus casas. Ninguno está en riesgo de vida", afirmó Carlos Santoro, director del Grupo Monte Grande, en diálogo con el noticiero TN.

La casa de Franco Armani, afectada El arquero y capitán de River Plate vive cerca de donde ocurrieron los hechos y, al ser tan grande la explosión, su casa sufrió algunos daños que no fueron de gravedad. Armani y su familia no se encontraban en su hogar en ese momento, pero no pudieron regresar a la casa por el riesgo por los químicos en el ambiente y porque la zona estaba cerrada. El futbolista pasó la noche en un hotel.