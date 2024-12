La decisión con Martín Cáceres que tomó LA Galaxy tras ser campeón de la MLS de Estados Unidos

Pese a eso, estuvo en la final y en los festejos acompañado de su pareja.

Galaxy dio a conocer su decisión en su web, donde indicó que rechazó la opción de contrato al uruguayo para 2025.

El club repasó que Cáceres registró dos goles y una asistencia en 36 partidos jugados (34 como titular) en tres temporadas disputadas.

El zaguero tuvo 15 apariciones (14 como titular) durante la Temporada Regular de la MLS 2024 y el título de la MLS fue el octavo título de liga en su carrera (suma una con Barcelona y seis con Juventus).

Martín Cáceres / CARSON, CALIFORNIA - DECEMBER 07: Maya Yoshida #4 an Riqui Puig #10 of Los Angeles Galaxy celebrate with the trophy after winning the 2024 MLS Cup Final at Dignity Health Sports Park on December 07, 2024 in Carson, California. Harry How/G

El festejo de LA Galaxy

Foto: AFP