Lo soñó y se hizo realidad: el uruguayo que nunca jugó en Uruguay y fue MVP de la final de la MLS de Estados Unidos

"Greg Vanney (técnico del Galaxy) preparó el martes al equipo y supuse que tenía la chance de jugar. Y bueno, se me vino a la cabeza todo lo que fue el año, todo lo que trabajé para eso momento. La verdad es que estaba muy emocionado y con ganas de poder jugar el partido", dijo en rueda de prensa.

"Con respecto a la asistencia (del primer gol), también. La soñé ayer: soñé con poder darle algo más al equipo. Sé que en las finales hay que dar el máximo y lo pude lograr. La verdad es que el equipo estuvo increíble. Ver el equipo con esa rabia y con esas ganas fue emocionante y creo que somos los justos ganadores de la MLS con todo lo que fue el año, con el sacrificio, con el trabajo. Estamos muy contentos", agregó.

CARSON, CALIFORNIA - DECEMBER 07: Gaston Brugman #5 of Los Angeles Galaxy receives the MVP trophy and celebrate with Diego Fagundez and Marco Reus #18 of Los Angeles Galaxy after the 2024 MLS Cup Final at Dignity Health Sports Park on December 07, 2024 in

El festejo de Brugman y sus compañeros

Foto: AFP