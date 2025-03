La decisión que tendrá que tomar Diego Simeone con José María Giménez tras el esfuerzo en El Alto y su impactante video que se viralizó

Tras el partido en Bolivia, Josema contó cómo fue jugar en El Alto. "Primero quiero felicitar a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron, realmente es una locura jugar acá. No solo por la falta de oxígeno sino también por la pelota, por cómo se mueve, es una locura. Pero a raíz de eso, el esfuerzo de mis compañeros es meritorio por partida doble. Ver a Rodrigo (Bentancur) pegar un pique de área a área al final fue increíble", declaró Giménez a AUFTV.

"Al final no se pudo ganar, tuvimos la ocasión para ganar y varios tiros afuera del área, pero es un punto que hay que darle valor", manifestó.

Tras la pausa por la fecha de selecciones, Atlético de Madrid jugará este sábado ante Espanyol de Barcelona, equipo al que visitará.

Simeone deberá tomar la decisión de si incluye como titular a Giménez, lo mismo que con el argentino Julián Álvarez, quien fue titular ante Brasil en la goleada albiceleste 4-1 en el Monumental, donde también jugaron Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone, hijo del DT colchonero.

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet (L) and defender #02 Jose Maria Gimenez (R) react at the end of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on

Sergio Rochet y José María Giménez tras el empate en El Alto

Foto: AFP