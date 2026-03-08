La durísima lesión en la Liga de Ecuador que derivó en un jugador llevado de urgencia para ser operado; mirá el video

El partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa en el Estadio Banco Guayaquil por la Liga de Ecuador que se disputó este sábado quedó marcado por una jugada que trasciende cualquier resultado.

Lo que debía ser una jornada de fútbol de alto vuelo se transformó en un escenario de angustia cuando el joven volante de Independiente del Valle, Jean Pierre Arroyo Vernaza, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné tras una entrada desleal del argentino Brian Negro.

La jugada, que se produjo en una disputa de balón donde el defensor de Mushuc Runa, Brian Negro, se lanzó de forma temeraria, provocó el grito unísono de los presentes ante la gravedad de la imagen.

El argentino fue expulsado inmediatamente , pero la tarjeta roja resultó un castigo ínfimo ante las consecuencias físicas para el juvenil de Independiente del Valle, quien debió ser trasladado de urgencia para ser intervenido quirúrgicamente.

"Estamos contigo, Jean Pierre. Mucha fuerza", escribieron desde el club al futbolista que estará varios meses fuera de las cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDV_EC/status/2030443821159301606?s=20&partner=&hide_thread=false Toda la familia #IDV estamos contigo Jean Pierre. Mucha fuerza amigo volverás mas fuerte #FuerzaJeanPierre #UnidosIDV pic.twitter.com/ML3QtCXAcF — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 8, 2026

En tanto, visiblemente afectado por las consecuencias de su intervención, Brian Negro rompió el silencio ante los medios ecuatorianos para intentar explicar lo sucedido y mostrar su arrepentimiento.

"Quiero pedir disculpas. Fue una jugada desafortunada, al ser más rápido, le enganché el tobillo. No me di cuenta", confesó el ex jugador de Colón de Santa Fe y Patronato, quien se mostró compungido por la situación.

Y agregó: "Me siento muy mal. Solo queda desearle una buena operación y una pronta recuperación. Hablé con el club para poder ir al hospital; estoy a disposición de lo que pase". A pesar de sus palabras, el clima de tensión persiste, ya que la gravedad de la lesión pone en duda el futuro cercano del joven talento de Independiente del Valle.