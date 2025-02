La MLS multó a Messi y a Luis Suárez por sus comportamientos en el debut con Inter Miami

Miami igualó el marcador con un gol del venezolano Telasco Segovia en el minuto 90+10 a pase de Messi, que, con el juego ya terminado, se dirigió furioso hacia el árbitro Alexis Da Silva para protestar algunas decisiones.

Después de ver una tarjeta amarilla por sus reclamos, Messi caminaba sobre el césped hacia los vestuarios del Chase Stadium cuando Mehdi Ballouchy, uno de los asistentes del New York City, le habría realizado un comentario.

Un video muestra como Messi y el técnico conversaron unos segundos. El argentino dio unos pasos de nuevo hacia el vestuario pero, en una inusual escena, regresó hacia donde estaba Ballouchy para colocarle su mano derecha en la nuca y aparentemente apretarla.

Ballouchy se giró sobresaltado mientras Messi le hacía otro gesto con la mano al abandonar el césped.

