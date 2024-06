Se trancó la transferencia de Luciano Rodríguez de Liverpool al Girona de España: los motivos

En España se esperaba la presentación oficial para este martes, pero no ocurrió. "Por aquí lo que se dice es que el fichaje estaría cerrado ya y el primer rumor que corría era que ayer se iba a hacer oficial. Entiendo que es cuestión de horas o días. No descartaría que se oficializará a lo largo del día de hoy, aunque no es seguro", explicó a Referí el periodista español Raúl Zambrano, especialista en la información del Girona FC.