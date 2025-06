Las claves del éxito de Sudamérica ante Europa en el arranque del Mundial de Clubes de FIFA, en Estados Unidos

El Bayern de Múnich sí hizo valer su poderío al dominar a Boca (2-1) y romper el invicto que mantenían los representantes sudamericanos en esta edición del torneo en Estados Unidos.

¿Qué explica el buen andar de los compatriotas de Pelé y Maradona?

"No solo importan las finanzas, depende de la actitud", comentó Renato Portaluppi, entrenador de Fluminense, cuestionado sobre las abismales diferencias económicas entre europeos y sudamericanos. "Son 11 contra 11".

Al revisar las nóminas, las potencias del fútbol europeo están a años luz. Solo un club sudamericano está en el Top-50 de Transfermarkt de los equipos con planteles con mayor valor de mercado, Palmeiras, con jugadores avaluados por ese portal especializado en 252,2 millones de euros.

Real Madrid, Manchester City, PSG y Chelsea superan los 1.000 millones. Bayern pasa los 900 millones.

