Las nuevas medidas de seguridad que tiene Nicolás Fonseca, tras el secuestro y robo que sufrió en México

Fonseca, dedicado a la representación de futbolistas, agregó que su familia está "i ntentando digerir esta situación. Incómoda, fea, horrible. Sabemos que Nicolás no será ni el primero ni el último que pase por una situación incómoda, lamentablemente. Pero golpea, golpea. Yo estaba aquí en el hotel, en Río de Janeiro, el jueves, y de repente Nicolás me escribe. Me dice: ‘Papá, necesito hablarte por FaceTime ya’. Y cuando le veo la cara, lo veo transformado. ¿Quién más que un padre o una madre puede conocer a su hijo?”, contó Fonseca.

Agregó que el hecho está siendo investigado aún: "No puedo contarte detalles porque la policía sigue indagando hasta ahora. Estamos todos un poco preocupados. Me ha llamado el dueño del club, el presidente, el jefe de policía. Están investigando hasta lo último porque hay cosas que todavía no cierran. No fue un robo normal”.

De todas formas, Nicolás volvió rápidamente a la cancha y el sábado fue titular en la victoria de León sobre Tijuana. "Él reaccionó fuerte. El técnico le dijo: ‘Tengo dos equipos, uno contigo y uno sin vos’, y Nicolás le respondió: ‘Esto no va a hacer que yo deje todo en la cancha’. Su compromiso es total”, destacó Fonseca.