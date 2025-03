Mirá la nueva camiseta blanca de Nacional que se filtró en las redes sociales y generó malestar: "son las cosas que tenemos que repensar"

La filtración generó malestar en la presidenta de la Comisión Fiscal del club, Magdalena Giuria, quien escribió en sus redes sociales: "Quizás es una unpopular opinion pero que pereza que se filtre la camiseta cuando todavía no se estrenó. Hay mucho trabajo atrás y más importante: hay gente q quiere esperar a sorprenderse con todo lo q se preparó para el lanzamiento y no ver una foto en calidad ahí medio pelo. Hay una historia que vale la pena ser contada. Me parece q estas son las cosas que tenemos que repensar juntos como club y tirar todos juntos para un mismo lado. Solo una reflexión abrazo tricolor a todos".