Lo que dijo Arne Slot, el técnico de Liverpool. sobre la falta de gol de Darwin Núñez

Aunque está claro que Darwin Núñez sigue sin encajar con la estructura de Arne Slot en Liverpool, el entrenador se ha culpado a sí mismo por la falta de goles en ataque.

Núñez jugó su tercer partido como titular de la temporada en la victoria del miércoles por 2-0 sobre Bologna por Champions League, pero fue sustituido a la hora de juego con Slot visiblemente frustrado en su área técnica.

Fue la primera vez que el uruguayo fue sustituido en sus salidas con el nuevo entrenador hasta el momento, y es evidente que Diogo Jota sigue siendo la primera opción.

Pero en su conferencia de prensa de este viernes previa a partido de este sábado ante Crystal Palace por una nueva fecha de la Premier League, Slot centró su atención en sí mismo mientras él y su equipo buscan conseguir más goles de sus delanteros.

“Son ambas cosas”, dijo cuando se le preguntó si Núñez todavía necesitaba adaptarse o si era un caso de trabajar con sus cualidades existentes.

“Creo que es el desafío que siempre tenemos como personal, sacar lo mejor de los individuos. Tratamos de encontrar formas diferentes de posicionar a Darwin que a Diogo, porque no son iguales", añadió.

A su vez, indicó que "así que sus compañeros de equipo también se adaptan al jugador con el que juegan. Eso es lo que tengo que hacer como entrenador y lo que estamos haciendo".

“Sí, (Darwin) no anotó en su último partido, porque también estaba en fuera de juego. Así que cuando le damos las oportunidades, puede anotar, pero lamentablemente no pudimos ponerlo tanto en la posición que queremos. Si soy completamente honesto, que me gusta serlo, incluso Diogo no anotó (suficientes goles)", culminó Slot este viernes.