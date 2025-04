Lo último de Neymar, que otra vez está en problemas con una nueva lesión: qué informó Santos y cuál es el pronóstico

"El atleta continuará con el trabajo de fortalecimiento muscular, intentando siempre llegar a mejores índices para evitar nuevas ocurrencias", indicó el Santos.

"Será reevaluado periódicamente", agregó el club, que no informó cuánto tiempo estará fuera del campo.

Santos' forward Neymar #10 gestures during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar en su regreso a Santos

Foto: AFP