El dolor de Neymar: en la fiesta de Santos por su partido 100 en Vila Belmiro, sufrió una nueva lesión tras volver de una recuperación

El de este miércoles era el primer partido de titular de Neymar en el Brasileirao, en el que se estrenó el domingo pasado disputando toda la segunda parte en el Maracaná contra el Fluminense, con derrota por 1-0 y con una actuación muy discreta del delantero.

Desde Santos le enviaron un mensaje de apoyo a su "Príncipe": "La nación santista está con vos"

Neymar se lesionó en su muslo izquierdo el 2 de marzo, en partido de los cuartos de final del Campeonato Paulista contra el Bragantino. Debido a la lesión, el delantero se perdió las semifinales del torneo y fue desconvocado por su selección para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Colombia y Argentina.

Contra el Atlético Mineiro, en los 34 minutos que jugó, Neymar dejó algunos destellos de su clase, aunque entró muy poco en acción.

Santos' forward Neymar #10 grimaces in pain as he lies on the ground injured during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025.

Neymar en el piso al recibir una falta en su regreso a Santos

Foto: AFP