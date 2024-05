Luis Suárez y Lionel Messi, de Inter Miami, enfurecidos por las nuevas reglas de la MLS

URUGUAYOS El ex Nacional que tuvo que marcar a Luis Suárez y Messi y que compartió fotos pese al resultado del partido

"Las reglas no pueden ser blancas y negras, tiene que haber una libre interpretación sobre todo con esto que es una prueba, no es que viene de la FIFA. En el caso de Leo, estamos perdiendo 2-0, hay un choque de dos jugadores y Leo, que todos sabemos que es el que menos se queda tirado en el piso, tiene un dolor y tiene que salir por el choque, no vamos a hacer tiempo, queremos ganar el partido, tiene que haber una interpretación", explicó.

Mientras que en el caso de Suárez que demoró más del tiempo estipulado cuando fue sustituido a los 92 minutos por Campana, Morales dijo: "Fueron 16 segundos, son 10 segundos, pero cuando está jugando un partido estás pensando en otra cosa o te olvidaste. Sabemos que es una prueba y esperemos que la MLS siga analizándola", dijo.

Embed Javier Morales: "Las reglas no pueden ser blancas y negras"



Calcularon 16 segundos en la salida de Luis Suárez del partido en Montreal.



Inter Miami pide flexibilidad.#InterMiamiCF pic.twitter.com/z2T34O8Jt9 — José Armando (@Jarm21) May 14, 2024

Debido a que Suárez se demoró seis segundos más en salir, Campana que iba a entrar por él tuvo que esperar un minutos afuera de la cancha. Esto generó la bronca de los do futbolistas.

Luis Suárez y Lionel Messi no entrenaron este martes

Con mucha frecuencia, los aficionados al fútbol se han quejado del exceso de minutos añadidos al tiempo añadido. Por lo tanto, con estos cambios, la MLS intenta maximizar el tiempo de juego efectivo para hacer avanzar el deporte y al mismo tiempo preservar su integridad.

Inter Miami, lidera la Conferencia Este de la MLS, vuelve a jugar el sábado 18 de mayo a las 20:30 contra DC United.

Este martes, Messi, Suárez y Busquets no participaron de la práctica de su equipo.