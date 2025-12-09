Dólar
MÉXICO

México: Cuauhtémoc Blanco agredió a un rival en un partido de estrellas en Estados Unidos; mirá el video

El exjugador mexicano ya había protagonizado un incidente similar poco más de un mes atrás en otro partido entre exfiguras del América y Chivas

9 de diciembre 2025 - 10:33hs
El exjugador de México Cuauhtémoc Blanco siempre fue foco de polémicas durante su carrera, y en las últimas horas volvió a ser noticia luego de protagonizar un incidente en un partido de estrellas en Estados Unidos.

Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado, fue parte de un partido entre exfiguras del América y el Chivas de Guadalajara, disputado en el Payne Arena de Hidalgo, Texas.

En un momento del partido, el exdelantero se paró de espaldas al arquero de Chivas, Sergio Rodríguez, quien lo empujó para que se alejara. Aún de espaldas, Cuauhtémoc le propinó un golpe en la cara, que dejó al golero en el suelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaroSports/status/1998112720235979021?s=20&partner=&hide_thread=false

Varios integrantes de Chivas fueron a recriminarle la actitud al jugador, quien finalmente zanjó la situación con un apretón de manos con el golero. El video se hizo viral en las redes sociales, y decenas de usuarios le reprocharon la actitud al exjugador mexicano.

El incidente ocurrió poco más de un mes después de otro hecho similar que también involucró a Blanco.

En otro clásico de leyendas disputado a fines de octubre en Tijuana, Cuauhtémoc le pegó una dura patada de atrás a Alberto Medina tras protestar que no le habían cobrado una falta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaListanews/status/1983285144434946141?s=20&partner=&hide_thread=false

México Estados Unidos

