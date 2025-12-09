México: Cuauhtémoc Blanco agredió a un rival en un partido de estrellas en Estados Unidos; mirá el video

Cuauhtémoc Blanco

El exjugador de México Cuauhtémoc Blanco siempre fue foco de polémicas durante su carrera, y en las últimas horas volvió a ser noticia luego de protagonizar un incidente en un partido de estrellas en Estados Unidos.

Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado, fue parte de un partido entre exfiguras del América y el Chivas de Guadalajara, disputado en el Payne Arena de Hidalgo, Texas.

En un momento del partido, el exdelantero se paró de espaldas al arquero de Chivas, Sergio Rodríguez, quien lo empujó para que se alejara. Aún de espaldas, Cuauhtémoc le propinó un golpe en la cara, que dejó al golero en el suelo.

¡PERDIÓ LA CABEZA!



La leyenda americanista, Cuauhtémoc Blanco, terminó por golpear al arquero rival de las Chivas en un partido amateur tras un empujón en el área rival pic.twitter.com/kmRXmXAZ2L — Claro Sports (@ClaroSports) December 8, 2025 Varios integrantes de Chivas fueron a recriminarle la actitud al jugador, quien finalmente zanjó la situación con un apretón de manos con el golero. El video se hizo viral en las redes sociales, y decenas de usuarios le reprocharon la actitud al exjugador mexicano.

El incidente ocurrió poco más de un mes después de otro hecho similar que también involucró a Blanco. En otro clásico de leyendas disputado a fines de octubre en Tijuana, Cuauhtémoc le pegó una dura patada de atrás a Alberto Medina tras protestar que no le habían cobrado una falta. ¡El "Cuau" sigue imparable, incluso en partidos de leyendas!



Cuauhtémoc Blanco desató la polémica y la risa en un partido amistoso entre leyendas del América y Chivas al hacerle una "criminal falta" al "Venado" Medina.



https://t.co/d5ez0J2aWG pic.twitter.com/bTLjNesQcF — La-Lista (@LaListanews) October 28, 2025