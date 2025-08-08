Mirá el tercer gol en la pretemporada del Toro Rodríguez para darle otro triunfo a su nuevo equipo en España

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, más conocido como Toro Rodríguez , volvió a convertir un gol para darle otro triunfo a su nuevo club en España, Elche. El exjugador de la selección uruguaya sub 20, fue nuevamente titular con Elche en la victoria 1-0 sobre Almería y anotó su tercer gol en esta pretemporada.

El hijo de Coquito Rodríguez, una gloria de Peñarol que ganó dos Copas Libertadores de América, en 1982 y 1987, continúa de muy buena racha.

El pasado 22 de julio, el Toro Rodríguez el hasta ahora jugador de Real Madrid, llegó a Elche y firmó por cuatro temporadas, hasta junio de 2029.

Por su parte, los merengues se reservaron un 50% de los derechos del jugador.

Según informó el diario deportivo Marca, Elche abonó 2 millones de euros.

Cabe recordar que el Toro Rodríguez llegó a debutar con el primer equipo de Real Madrid con Carlo Ancelotti. Fue en febrero de 2023 y anotó un gol decisivo en un derbi frente a Atlético de Madrid.

El año pasado jugó a préstamo en Getafe en busca de minutos. Marcó tres goles con el conjunto azulón, dos en LaLiga de España y uno en Copa del Rey.