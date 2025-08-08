Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Mirá el tercer gol en la pretemporada del Toro Rodríguez para darle otro triunfo a su nuevo equipo en España

El uruguayo Álvaro "Toro" Rodríguez, hijo de Coquito Rodríguez, volvió a ser figura en la victoria por 1-0 y convirtió su tercer gol en la pretemporada para darle otro triunfo a su nuevo equipo en España

8 de agosto 2025 - 18:02hs

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, más conocido como Toro Rodríguez, volvió a convertir un gol para darle otro triunfo a su nuevo club en España, Elche. El exjugador de la selección uruguaya sub 20, fue nuevamente titular con Elche en la victoria 1-0 sobre Almería y anotó su tercer gol en esta pretemporada.

El hijo de Coquito Rodríguez, una gloria de Peñarol que ganó dos Copas Libertadores de América, en 1982 y 1987, continúa de muy buena racha.

Un nuevo gol del Toro

El pasado 22 de julio, el Toro Rodríguez el hasta ahora jugador de Real Madrid, llegó a Elche y firmó por cuatro temporadas, hasta junio de 2029.

Por su parte, los merengues se reservaron un 50% de los derechos del jugador.

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Darwin Núñez ya arribó en este avión a Alemania para realizarse los exámenes médicos con el que será su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL

Darwin Núñez llegó a Alemania para hacerse los exámenes médicos con su nuevo club, Al-Hilal; mirá la imponente suma que ganará solo como salario anual, que triplica la que percibía en Liverpool

Según informó el diario deportivo Marca, Elche abonó 2 millones de euros.

Cabe recordar que el Toro Rodríguez llegó a debutar con el primer equipo de Real Madrid con Carlo Ancelotti. Fue en febrero de 2023 y anotó un gol decisivo en un derbi frente a Atlético de Madrid.

El año pasado jugó a préstamo en Getafe en busca de minutos. Marcó tres goles con el conjunto azulón, dos en LaLiga de España y uno en Copa del Rey.

Temas:

Toro Rodríguez Álvaro Rodríguez Elche España

Seguí leyendo

Las más leídas

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? El pronóstico y lo que dice la Inteligencia Artificial en la previa del partido sin público en el Campeón del Siglo
FÚTBOL URUGUAYO

¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? El pronóstico y lo que dice la Inteligencia Artificial en la previa del partido sin público en el Campeón del Siglo

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

Darwin Núñez ya arribó en este avión a Alemania para realizarse los exámenes médicos con el que será su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL

Darwin Núñez llegó a Alemania para hacerse los exámenes médicos con su nuevo club, Al-Hilal; mirá la imponente suma que ganará solo como salario anual, que triplica la que percibía en Liverpool

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos