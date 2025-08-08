El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, más conocido como Toro Rodríguez, volvió a convertir un gol para darle otro triunfo a su nuevo club en España, Elche. El exjugador de la selección uruguaya sub 20, fue nuevamente titular con Elche en la victoria 1-0 sobre Almería y anotó su tercer gol en esta pretemporada.
Mirá el tercer gol en la pretemporada del Toro Rodríguez para darle otro triunfo a su nuevo equipo en España
El uruguayo Álvaro "Toro" Rodríguez, hijo de Coquito Rodríguez, volvió a ser figura en la victoria por 1-0 y convirtió su tercer gol en la pretemporada para darle otro triunfo a su nuevo equipo en España