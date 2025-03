"Pensé que este era el año de Darwin Núñez y me equivoqué": el análisis del momento del delantero de un calificado entrenador uruguayo y por qué le vendrá "perfecto" ir a la selección

Poyet, que jugó y dirigió en la Premier League de Inglaterra, señaló que esperaba que el artiguense despegara en esta temporada. “Yo pensé que este era el año de Darwin y me equivoqué, porque no lo es”.

“O sea, cuando Liverpool tiene que jugar un partido sumamente importante, inclusive de local, él no juega . Entonces, tiene una situación incómoda, que dependerá de cómo se siente él, pero no me sorprendería si cambia de equipo en verano (europeo) . Y eso que va a ganar la liga, ojo”, explicó.

URUGUAYOS Darwin Núñez se descargó con un mensaje y recibió apoyos de ex Peñarol y ex Nacional y figuras del deporte; mirá su posteo tras el penal que erró y la eliminación de Liverpool

El dolor de Darwin Núñez y el abrazo de Arne Slot El dolor de Darwin Núñez y el abrazo de Arne Slot

Al consultarle sobre por qué se equivocó y no consideraba que este era el año de Darwin, si era por su nivel o porque no era tenido en cuenta por el entrenador Arne Slot, dijo que es “un poco de los dos”.

“Uno piensa que tenés que pasar un periodo de aprendizaje, tenes que hacerte con el lugar y ganártelo vos, y me parecía que podía ser el momento este año. En eso me equivoque, no fue el año en el cual es el 9 indiscutido e Liverpool. A pesar de que lo apoyan mucho, la afición de Liverpool ha estado con él espectacular, creo que de a poco va perdiendo el peso ese y prefieren a otro”, indicó.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (L) comforts Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez at the end of the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and Paris Saint-Germain (PSG) at Anfield in Liverpool, north west E El abrazo de Arne Slot a Darwin AFP

Volviendo al tema del penal que le detuvo el italiano Gianluigo Donnaruma, Poyet opinó pero aclaró: “Yo nunca fui un especialista en penales, era un desastre”.

“Me imagino que él (Darwin) que ha tirado, tenía una idea de cómo hacerlo. Después, si hizo lo que quería hacer o no, solo lo sabe Darwin. Me da la sensación de que si no iba muy abajo y contra el palo, el portero llegaba a cualquier lado. Como en los dibujitos: el portero se ve chiquito en el arco y el jugador se ve enorme. Bueno, este si se veía enorme”.

Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma stops the penalty shot by Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez (L) during the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and Paris Saint-Germain (PS El penal que le tapó Donnarumma a Darwin Núñez AFP

Sobre cómo puede haber afectado al delantero uruguayo este momento, Poyet dijo que “es difícil saberlo”.

“Yo no tengo contacto con Darwin”, agregó. “Lo que sí digo es que va a ganar la liga. Si el técnico lo convence de que lo puede ayudar, y que puede seguir el año que viene en el rol que está cumpliendo, y él lo acepta, bienvenido. Ahora, no sé lo que piensa el técnico y qué le va a decir. Hay veces que vos tenés que elegir si es bueno tener en el equipo a un jugador con las características de él y no jugué, y que él lo acepte. Es un rol en el equipo. Y después es la competencia normal: si te va bien, jugás”.

“Desesperado por venirte a Uruguay”

Poyet fue consultado por cómo repercute en Darwin Núñez su actual momento y de cara a su próximo viaje a Uruguay para jugar con la selección los próximos partidos ante Argentina y Bolivia.

“Estás desesperado por subirte al avión e irte para Uruguay, 100%, ya te lo digo, querés salir corriendo como local, llegar a Uruguay y decir ahora sí”, opinó.

20241115 Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

“Creo que él sabe que es el 9 de Uruguay y eso le da un plus. Y en Liverpool no lo sabe, o no lo es”, agregó.

Ante la pregunta de si al ser el 9 de la selección y no tener competencia en el puesto le puede jugar en contra, señaló: “A él en particular no, porque es un tema mental. Y él lo que no está viviendo en Liverpool, en termino de salir a la cancha con confianza y sentirse bien lo logra en la selección. Para él es muy bueno”.

“Pero para el equipo o para Bielsa, que tiene que decidir, la competencia siempre le viene bien, aclaró. “Pero a él (Darwin) la selección le viene perfecto”

Poyet no quiso dar nombres al ser consultado por otra opción para el puesto de 9 en la selección uruguaya. “Es una cosa muy de Bielsa, porque él juega de una forma muy especial. Tenemos que leer lo que busca Bielsa no lo que nos gustaría a nosotros. Veremos”.

“No, no me metas, soy muy entrenador. No te doy nombres, que no digan que le estoy recomendado a Bielsa algo”, agregó

La prensa inglesa

El entrenador también contó cómo pueden afectar los medios ingleses a Darwin Núñez por su momento. “Y si leé, te tiene que afectar. Salvo que seas una roca. No sé si leé y si esté metido, si escucha o no”, señaló.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez reacts after missing to score during the penalty shoot out during the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and Paris Saint-Germain (PSG) at Anfield in Liverpool, north wes La dura vuelta de Darwin tras fallar su penal Foto: AFP

“En Inglaterra, como en todos los países del mundo, están de frente y mano contra el Manchester United por cómo está jugando y lo mal que está pesando, buscnado cuál es el error de Maresca en Chelsea para atacarlo y decir que está en riesgo, buscando que hace mal Arteta en Arsenal que no puede ganar la liga. Y como de Liverpool no pueden decir nada, porque son líderes y va a ganar la liga, ¿qué puede ser negativo? Darwin Núñez. Y dale con Darwin Núñez. Porque le tiene que buscar la vuelta a lo negativo, que es lo que vende, y la está pagando él. Pero así está el mundo de la prensa”, señaló.