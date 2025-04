"¿Por qué no?": los guiños que había dado Carlo Ancelotti al nuevo destino en el que suena para dirigir tras la sorpresiva marcha atrás con Brasil

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, señaló.

Ancelotti, Arabia y el dinero

Palabras de respeto hacia Arabia Saudí que tuvo también en diciembre de 2023. Fue el 8 de diciembre, después de que el golfista español Jon Rahm firmase por el entonces incipiente circuito LIV de golf, promovido por un fondo inversor saudí, por 500 millones de euros.

Y Ancelotti bromeó sobre si él hubiese aceptado tal cantidad de dinero: "A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando", dijo entre risas.

Una rueda de prensa en la que, entonces, negó haber recibido hasta el momento oferta alguna del país árabe e hizo una reflexión sobre la importancia que tiene para él el dinero.

VARSOVIA , 13/08/2024.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti (d), y el Uruguayo Fede Valverde (i) en el entrenamiento del equipo este martes en Varsovia, en la víspera del partido de la Supercopa de Europa de fútbol que enfrenta a su El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti y el uruguayo Fede Valverde Foto: EFE

"No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente", señaló.

"Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo", concluyó su reflexión.

Y ahora, a final de la temporada 2025, a Ancelotti se le abre la puerta de Arabia Saudí después de que la de Brasil parezca cerrada, según informó el medio deportivo 'Ge', del grupo Globo.

Después de haber alcanzado un principio de acuerdo, la CBF desistió finalmente de contratar al laureado técnico "después de que el Real Madrid dificultara su liberación".

EFE