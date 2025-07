PSG vs Chelsea se ven en la final del Mundial de Clubes de FIFA: día, horario, dónde verlo en Uruguay, probables alineaciones y cómo preparan el último partido

Estos son los equipos que se anuncian:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella - Moisés Caicedo, Enzo Fernández - Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku - João Pedro. DT: Enzo Maresca.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS).

PSG y Chelsea pugnarán este domingo por el título del primer Mundial de Clubes de 32 equipos, la oportunidad para que los franceses cierren con broche de oro su temporada histórica o para que los ingleses consoliden su retorno a la élite del fútbol.

Uno de los proyectos insignia de la FIFA coronará a un nuevo monarca en el MetLife Stadium, tras un mes de partidazos y grandes sorpresas, pero también de reclamos por el cansancio de los jugadores y las altas temperaturas en Estados Unidos.

Botafogo's Uruguayan midfielder #23 Santiago Rodriguez (R) and Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Neves fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Group B football match between France's Paris Saint-Germain and Brazil's Botaf

Santiago Rodríguez ante PSG

Foto: AFP