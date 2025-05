La final de la Liga de Campeones se juega este sábado desde las 16:00 horas en Múnich, donde Paris Saint-Germain e Inter de Milán buscarán el título del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

The trophy is displayed on the pitch prior to the the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 31, 2025. Odd ANDERSEN / AFP

El trofeo de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich

AFP