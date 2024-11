¿Qué le pasó a Pep Guardiola en la cara? Mirá las heridas que se le vieron en conferencia de prensa y su explicación luego que le empataran un 3-0 al City

"Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no", sostuvo.

"Hay muchas cosas bien, pero de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", añadió el técnico español.

000-33cy26p-jpg..webp Pep Guardiola Paul Ellis / AFP

El City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.

Primera vez que le igualan un 3-0 a Guardiola

Por primera vez en su carrera como entrenador, Pep Guardiola desperdició una ventaja de tres o más goles, después del 3-3 firmado este martes contra el Feyenoord.

Manchester City de Pep Guardiola dejó ir un 3-0, con doblete de Erling Haaland y tanto de Ilkay Gündogan, contra los holandeses, que remontaron en los quince últimos minutos.

Es la primera vez en la carrera del español, que ha dirigido 900 partidos en la élite, que cede una ventaja de tres o más goles.

Lo que sí le ha pasado, en diez ocasiones ahora, es que marcara tres goles en un partido y no ganar. Le ocurrió en dos ocasiones con el Barcelona (un empate y una derrota), una en los tres años que estuvo en el Bayern de Múnich (un empate) y en siete ocasiones con el Manchester City, con seis empates y una derrota.

Para el fútbol inglés, es la tercera vez que un equipo cede una ventaja de tres goles en la Champions, tras el Arsenal contra el Anderlecht en 2014 y el Liverpool en 2017 contra el Sevilla.

Con base en EFE