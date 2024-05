¿Quién es Ademola Lookman? El autor del hat-trick de Atalanta en la final de la Europa League

Fue una de las joyas de la cantera de Charlton Athletic, antes de que Everton lo fichara a cambio de 8 millones de libras en enero de 2017.

Jugó en todas las selecciones juveniles de Inglaterra y fue campeón del mundo sub 20 en Corea del Sur 2017, en el torneo en el que Federico Valverde fue Balón de Plata y Uruguay terminó cuarto, luego de perder el partido por el tercer puesto por penales frente a Italia.

Finalmente, luego de esperar sin respuestas el llamado de la selección absoluta de Inglaterra se decidió por jugar en la selección de Nigeria en marzo de 2022.

En 2023 fue vicecampeón de la Copa Africana de Naciones, en el torneo que ganó Costa de Marfil. Con su país lleva 21 partidos internacionales y seis goles.

Leipzig vio en el veloz delantero un goleador y se lo arrancó a la Premier a cambio de 18 millones de libras.

Sin éxitos en el fútbol alemán, pasó a préstamo por Fulham (2020/21) y Leicester (2021/22).

En el mercado de pase de verano europeo de 2022, devaluado por sus irregulares actuaciones, desembarcó en Italia, en Atalanta, a cambio de 9 millones de libras, la mitad de lo que los alemanes habían pago originalmente.

En 2022 dejó un registro de 15 goles y seis asistencias.

Atalanta's Nigerian forward #11 Ademola Lookman (2L) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the UEFA Europa League final football match between Atalanta and Bayer Leverkusen at the Dublin Arena stadium, in Dublin, on May 22, 2024. Pau

Ademola Lookman celebra el 1-0 de Atalanta ante Bayer Leverkusen en la final de la Europa League

FOTO: AFP