Ricardinho, el veterano que tiene el récord Guinness de dominio de pelota sin que caiga y que busca una nueva marca de 50 horas consecutivas

El brasileño Ricardo Silva Neves ' Ricardinho ', plusmarquista mundial de toques al balón, inició este martes en Riad su intento de batir el récord mundial Guinness de más tiempo con la pelota en el aire, que él mismo posee, con el objetivo de llegar a las 50 horas consecutivas.

El desafío arrancó a las 15.00 horas en el marco de World Football Summit (WFS) Riyadh, destacado evento internacional que reúne a los líderes de la industria del fútbol, que se celebra entre el 10 y el 11 de diciembre en Misk City, en la capital saudí, según informó la organización del foro.

Ricardinho posee actualmente el récord con 49 horas y 3 minutos, establecido en Catar a comienzos de 2024 . El objetivo de este nuevo intento es alcanzar las 50 horas consecutivas de control del balón en el aire, lo que significa que el desafío se desarrollará a lo largo de toda la cumbre futbolística.

VÍDEO | Ricardinho, veterano deportista brasileño de 61, intenta mantener un balón de fútbol en el aire durante 50 horas consecutivas. #WFS pic.twitter.com/BxZyKVmdH7

A lo largo de su carrera, Ricardinho ha acumulado múltiples récords mundiales, incluyendo dar toques al balón en caída libre durante un salto en paracaídas y caminar desde Culiacán (México) hasta San Isidro (California) durante 28 días sin dejar caer el balón, parando únicamente para dormir .

En el arranque del intento estuvo presente el embajador de Brasil en Arabia Saudí, Paulo Uchôa Ribeiro Filho, quien acudió a mostrar su apoyo al atleta brasileño.

"Las expectativas son las mejores posibles. Cada récord es algo diferente para mi vida. Estoy muy feliz por hacer esta alianza con WFS. Me he preparado mucho a lo largo de estos nueve meses, día y noche, para llegar a este gran momento. Tengo la certeza de que lo voy a conseguir. Mi estrategia es fe, enfoque y determinación", declaró Ricardinho.

EFE