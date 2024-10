Rio Ferdinand defendió a Darwin Núñez, criticado porque "le robó" el gol a Mo Salah en la victoria de Liverpool por Champions League

El técnico del equipo, el holandés Arne Slot, también se refirió a la actuación de Darwin: "Lo que me gustó de Darwin fue que también estuvo fuerte, cómodo con el balón, mantenía mucho el balón, luchaba si tenía que defender, por lo que hizo que el partido fuera realmente difícil para los dos centrales del Leipzig. Y luego que marcara, creo que siempre es bueno para un delantero marcar", indicó.

"Siempre me alegro cuando marcamos un gol y no me interesa tanto quién lo marca. Siempre es bueno ver a todos nuestros jugadores marcando goles y creo que en el período previo al gol, Cody (Gakpo) y Mo (Salah) fueron tan importantes en el gol como Darwin", manifestó el DT.