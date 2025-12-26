Se rodea de uruguayos: el Real Oviedo de Guillermo Almada confirmó el fichaje de Nicolás Fonseca, que compartirá plantel con Federico Viñas

Nicolás Fonseca en uno de sus partidos en la selección uruguaya

El Real Oviedo , nuevo equipo del entrenador uruguayo Guillermo Almada , confirmó al volante Nicolás Fonseca como su nuevo fichaje para el 2026 , año en el que el equipo buscará salvarse del descenso de la LaLiga de España.

Fonseca viene de jugar 35 partidos en el año en el León de México, equipo al que llegó desde River Plate a fines de 2024 y que integra junto al Oviedo el Grupo Pachuca.

El volante, que también lleva seis partidos para la selección uruguaya bajo el mando de Marcelo Bielsa, compartirá equipo con el delantero Federico Viñas, también en la consideración del entrenador argentino para el Mundial 2026 .

Su entrenador, Guillermo Almada , llegó al club español días atrás con el objetivo de mantener al Oviedo en LaLiga .

En su primer partido al mando empató 0-0 con el Celta de Vigo, y volverá a competir el próximo 4 de enero, cuando enfrente al Alavés de visitante en un cruce directo por la zona baja de la tabla.

En el final del 2025, el equipo marcha penúltimo en la tabla con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y diez derrotas, a cinco puntos del Valencia, hasta ahora el último en zona de salvación.