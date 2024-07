Sorpresa: Jurgen Klopp, quien dirigió a Darwin Núñez en Liverpool, anunció que deja de ser técnico

Sin embargo, en ningún momento Klopp habló sobre este tema.

El retiro de Jurgen Klopp como entrenador

Este miércoles, Klopp sorprendió al mundo del fútbol al hablar de su retiro como entrenador.

“A partir de hoy (este miércoles), se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general", declaró el técnico alemán en una charla de la Asociación Alemana de Entrenadores de fútbol en Wüerzburg.

Liverpool (United Kingdom), 19/05/2024.- Liverpool manager Jurgen Klopp celebrates after the English Premier League soccer match of Liverpool FC against Wolverhampton Wanderers, in Liverpool, Britain, 19 May 2024. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITOR Jürgen Klopp se despidió de Liverpool con emoción, pero con la sonrisa de siempre FOTO: EFE

Y agregó: "También entrené a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos. En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’".

Y terminó diciendo: "Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Si seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto”.