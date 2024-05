Darwin Núñez sacó a bailar a Jurgen Klopp en la fiesta de despedida del DT de Liverpool; mirá el video

El DT alemán, que se caracteriza por su buen humor, tiró unos pasos mientras los futbolistas lo alentaban.

Una ovación antes del partido, un tifo, bufandas con su rostro y una gran ceremonia: Jurgen Klopp recibió un emocionante homenaje de los aficionados del Liverpool el domingo en su último partido en el banquillo de los 'Reds'.

"Estoy muy sorprendido. Para ser sincero, creía que estaría hecho pedazos, pero no lo estoy", dijo un sonriente Klopp, que contuvo sus lágrimas durante la ceremonia que le rindió homenaje al final del partido.

"Estoy tan feliz, no puedo creerlo. Estoy muy feliz por el partido, esta atmósfera, esta familia. Todo es increíble, muchas gracias", continuó el entrenador alemán de 56 años, llegado en 2015 al club.

Liverpool (United Kingdom), 19/05/2024.- Liverpool manager Jurgen Klopp celebrates after the English Premier League soccer match of Liverpool FC against Wolverhampton Wanderers, in Liverpool, Britain, 19 May 2024. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITOR

Jürgen Klopp se despidió de Liverpool con emoción, pero con la sonrisa de siempre

FOTO: EFE