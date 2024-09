Superclásico Boca Juniors vs River Plate, el gran duelo del fútbol argentino, se juega este sábado; mirá cómo llegan los equipos

Eliminado prematuramente de la Copa Sudamericana en octavos de final, al Xeneize sólo le quedan por delante la Liga y la Copa Argentina como últimas opciones para festejar y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En cambio, River está en los cuartos de final de la Libertadores, liderado por Marcelo Gallardo y con perspectivas de seguir en carrera luego de rescatar un empate 1-1 en la visita a Colo Colo de Chile.

El superclásico encuentra al Millonario medio de una serie copera con expectativas de lograr la clasificación a las semifinales en el desquite que se jugará el martes en el Monumental de Buenos Aires.

20240811 TOPSHOTS - FBL - ARG - RIVER - HURACAN River Plate's head coach Marcelo Gallardo waves before the Argentine Professional Football League Cup 2024 match between River Plate and Huracan at Monumental stadium in Buenos Aires on August 10, 2024. ALEJ

Marcelo Gallardo

Foto: Alejandro Pagni / AFP