"Suplicaba que no quería morir": estremecedor relato de los tres jugadores de Chapecoense que sobrevivieron a la caída del avión en 2016

El día del viaje a la final, no podía sacarme la pesadilla de la cabeza. El sueño era muy vívido. Me martilleaba la mente. Entonces le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que rezara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente fuera a suceder, pero le pedí que rezara por mí.

Y luego vi que todo lo del sueño realmente sucedía... El avión se apagó. La electricidad se fue por completo. Estaba completamente despierto. Entonces el avión cayó del cielo. Estaba más allá de nuestra comprensión como humanos.

Recuerdo mis últimas palabras en el avión. Estaba orando, orando, orando en voz alta. Cuando vi que el avión definitivamente iba a caer de verdad ... dije: "Jesús, Jesús, leí en la Biblia que hiciste tantos milagros. Por favor, por favor sé misericordioso con nosotros. Cuídanos. Ayúdanos. Ayuda al piloto. Ayúdanos en este avión. Sé misericordioso. Por favor, Jesús, ayúdanos.

Cuando me desperté en el hospital, no recordaba nada del accidente. Mi esposa me dijo que lo primero que le dije cuando me desperté del coma fue… 'Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Dios estuvo conmigo todo el tiempo'".

Jakson Follmann

"Ese día en el avión todos estaban pasando el rato, jugando a las cartas, tocando música.

Fue un vuelo fácil. Hasta que todas las luces del avión se apagaron. Solo hubo silencio. De repente, todos se sentaron. La gente quería saber qué estaba pasando, pero los asistentes de vuelo no decían nada. Luego, unos minutos antes de que cayéramos, el asistente de vuelo pasó y dijo: 'Pónganse los cinturones de seguridad, porque vamos a aterrizar ahora'.

Estaba muy tranquilo. Nadie anunció nada en el micrófono. Y luego comenzamos a caer. No mucha gente en la Tierra ha pasado por ese momento antes. Un segundo estás en camino a conquistar tus sueños con todos tus amigos y todos están felices, y luego al segundo siguiente se corta toda la energía en el avión, y estás cayendo del cielo.

Solo tuve tiempo de orar y pedirle a Dios que me protegiera. Dentro del avión, no puedes hacer nada. No puedes correr, no puedes llorar, no puedes pedir ayuda, no puedes preguntar por qué. Todo lo que puedes hacer es orar y dejar tu vida en manos de Dios.

Me desperté en el bosque. Abrí los ojos, pero todo estaba muy oscuro. Estaba lloviendo. Y hacía mucho, mucho frío. No podía ver, solo podía escuchar cosas. Mucha gente gemía y pedía ayuda. Yo también comencé a pedir ayuda. Pero no tenía idea de dónde estaba. No tenía idea de que me había caído de un avión. Solo recuerdo que suplicaba que no quería morir".

Alan Ruschel

"Estaba haciendo algunos trucos de cartas. Siempre me gustó hacer eso. Todos nos reíamos y tocábamos pagode (música de samba brasileña). Era un grupo de personas que estaban extremadamente felices de estar haciendo historia, independientemente de si nos convertíamos en campeones o no. Estábamos llevando a un club de un pequeño pueblo de Brasil a la final de la Copa Sudamericana. Así que estábamos realmente felices.

Mi padre dice que cuando me desperté en el hospital lo primero que le dije fue: '¿Es verdad?'

Y mi padre, por consejo del médico, solo dijo: 'El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, pero tú, Neto y Follmann están bien'.

En ese momento, pensé que yo, Neto y Follmann éramos los únicos que salimos heridos. Pensé que el partido sería al día siguiente. En mi mente, todavía estaba preocupado por el partido", expresó el lateral al sitio The Players Tribune.