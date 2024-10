Tras la invitación de FIFA a Inter Miami de Luis Suárez para jugar el Mundial de Clubes 2025, mirá los uruguayos que lo jugarán

Ya son 31 de los 32 clubes que lo jugarán, los que clasificaron, por lo que solo resta una plaza. El último cupo se definirá entre Peñarol, Atlético Mineiro o Botafogo.

De la UEFA concurrirán 12 clubes y allí, habrá algunos uruguayos.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 5, 2024. OSCAR DEL PO

Festejo de Valverde ante Villarreal

AFP