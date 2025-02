"Un completo fracaso": le siguen pegando a Darwin Núñez en Inglaterra; ahora se sumaron Alan Shearer y Gary Lineker

El entrenador se refería, por supuesto, al delantero uruguayo.

1678480768169.webp Gary Lineker Getty Images

Shearer, el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League, fue brutalmente honesto sobre la capacidad de Núñez para rematar. "No es un buen rematador, ¿no? Habrá días como cuando entró contra el Newcastle (en agosto de 2023) y marcó dos grandes remates. Fueron remates increíbles", explicó Shearer.

"Sin embargo, lo vemos fallar la cantidad de oportunidades que falla. Desafortunadamente para él y para el Liverpool, nunca será un rematador natural".

Shearer se hizo eco del sentimiento de Lineker de que Núñez es "errático" y continuó: "Nunca parece sereno cuando está a punto de rematar o confiado. Siempre parece desequilibrado. Supongo que cuando tu confianza se ve afectada, estás desequilibrado, supongo, pero, por desgracia, es un completo fracaso".

El descargo de Darwin Núñez

El jueves, después de tantas críticas, Darwin Núñez hizo un descargo en sus redes sociales.

"Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. Resiliencia", escribió en X.