Un histórico referente campeón con River Plate se burló de Edinson Cavani previo al clásico contra Boca Juniors, con un duro comentario irónico

Perdió la recordada final de la Copa Libertadores de 1966 en Santiago de Chile contra Peñarol 4-2, luego de ir ganando 2-0, y ganó el Torneo Metropolitano y el Nacional de 1975, 18 años después de que los millonarios no consiguieran títulos.

Además, fue el máximo goleador con River Plate de la Copa Libertadores y del Torneo Metropolitano de 1970 y también de este certamen en 1973.

Con la selección argentina, perdió la final de la Copa América contra Uruguay, 1-0 en 1967 en el Estadio Centenario.

AME1439. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 21/09/2024.- Edinson Cavani (d) de Boca reclama al árbitro este sábado, en un partido de la fecha 15 de la Primera División entre Boca Juniors y River Plate en el estadio Alberto José Armando en Buenos Aires (Argentina). Edinson Cavani con Boca Juniors ante River Plate FOTO: EFE

Este martes, Pinino Más habló del clásico ante Boca Juniors del domingo que viene y tocó el tema de Cavani con comentarios e ironías de mal gusto.

"Para River, es mejor que juegue Cavani, totalmente. Es una cosa como local y otra como visitante", comenzó diciendo el exfutbolista de 78 años, en Súper Deportivo Radio.

Y habló luego del penal que marró el uruguayo el sábado a la noche contra Estudiantes de La Plata: "El penal del otro día fue cantado; lo hacía Andrea Bocelli (el famoso cantante italiano no vidente)".

No es la primera vez que Pinino Más habla de Cavani.

Hace un año, en abril de 2024, previo a otro clásico dijo: "No me preocupa que juegue Cavani", mientras que en julio pasado sostuvo que "entre Borja y Cavani, me quedo toda la vida con Borja (delantero colombiano de River Plate)".