Un periodista que participó en la votación del Balón de Oro explicó por qué no votó a Vinícius Jr. y así aumentó la polémica mundial

Debido al hecho de que se filtró en la mañana del mismo lunes que Rodri sería el ganador, no solo Vinícius Jr., sino toda la comitiva de Real Madrid, incluyendo a Valverde, decidió no viajar a París para la gala.

Valverde envió un mensaje de apoyo a su compañero y amigo en su cuenta de Instagram, a última hora de la noche de España.

Referí informó que el volante uruguayo escribió: "No hay premio que acredite lo bueno que sos. Y no solo estoy hablando de tu calidad como jugador, sino fuera de la cancha también. Te quiero hermano".

Un jurado del Balón de Oro explicó por qué no votó a Vinícius Jr. y así aumentó la polémica mundial

La revista France Football informó que el resultado oficial de las votaciones de los 100 periodistas que lo hicieron para el Balón de Oro 2024, se conocerá hasta el próximo 9 de noviembre.

Se trata de un hecho que hasta ahora nunca había ocurrido, ya que comunmente, lo que votaban los periodistas se daba a conocer poco después de la ceremonia.

Pero más allá de esto, algunos cronistas que votaron, revelaron a quién votaron y por qué.

Uno de ellos fue el salvadoreño Bruno Porzio, de El Gráfico TV y el Güiri Güiri al Aire de ese país, explicó por qué no incluyó al Vinícius Jr. siquiera, dentro del Top 10.

“Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener un buen fairplay. Yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego, sin tomar en cuenta lo que ocurrió con Borussia Dortmund (en la final de la Champions League)", comenzó diciendo Porzio.

Y añadió: "No es céntrico dentro del juego de Real Madrid. Sí es importante, pero para mí esta vez fue más importante Bellingham”.

En ese contexto, admitió que votó en primer lugar a Jude Bellingham para ganar el Balón de Oro.

Pero Porzio continuó hablando de Vinícius Jr. y por qué decidió no votarlo.

"Para ponerlo en el puesto 8, 9 o 10, mejor no lo pongo. No le servía de nada, Tomando en cuenta situaciones de fair play, y lo que ganaron los demás, es un jugador que a mí no me llena el ojo, no lo puedo considerar Balón de Oro. Anotar un gol en la final de Champions… ¿Cómo se llama el alemán que anotó un gol en la final del Mundial? Mario Götze, ¿Quién se acuerda de Götze?, son situaciones que tenés que amarrarlas bien para poder seleccionar y desde mí punto de vista Vinicius no estaba”, concluyó.