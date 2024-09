"Una falta de respeto": un periodista le preguntó a Gustavo Munúa sobre el retiro de Luis Suárez y le sacaron el micrófono

Banfield perdió 2-1 el domingo contra Instituto en el estadio Florencio Sola por la liga de fútbol argentino. Gustavo Munúa , el técnico del equipo perdedor, concurrió a la conferencia de prensa después del encuentro. Un periodista le preguntó sobre el retiro de Luis Suárez de la selección, que en ese momento era un rumor, y no lo dejaron responder.

Mientras Gustavo Munúa escuchaba la consulta con atención, se escuchó una voz masculina: "No, no, contextualicemos, estamos en Banfield, no estamos en Uruguay".